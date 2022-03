Réseau de distribution de tabac de contrebande démantelé

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les postes de la MRC Témiscouata, Rivière-du-Loup et L’Islet, a mené une opération relative à un réseau de distribution de tabac de contrebande le 3 mars dernier, dans les secteurs du Témiscouata, Rivière-du-Loup et L’Islet. L’enquête remontait à septembre 2021.

Les policiers ont réalisé au total neuf perquisitions, en plus d’interpeller sept personnes qui seraient impliquées dans la contrebande et la vente de tabac illégale. Ces individus opéraient principalement dans la région du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et de L’Islet.