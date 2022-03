Report du souper-conférence avec Jean Boulet

En raison d’un changement important à l’agenda de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et aussi ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le souper-conférence organisé par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet et prévu initialement le 17 mars est reporté au mardi 24 mai 2022.

Mis à part la date de l’événement, aucun autre détail n’est changé. Le lieu, l’heure et le déroulement restent les mêmes.

Le bureau du ministre a tenu à s’excuser de ce changement imprévu. Le ministre a bien hâte de rencontrer les entreprises de la région et ce délai permettra à la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet de donner encore plus de visibilité et d’ampleur à l’événement.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet