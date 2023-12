Réseau routier de Côte-du-Sud : 852 797 $ en investissement

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a annoncé, le mercredi 6 décembre dernier par voie de communiqué, des investissements de son gouvernement de 852 797 $ afin d’assister les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri et de Saint-Aubert dans le processus d’amélioration des infrastructures de leur réseau routier.

Ayant fait cette annonce au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ces sommes proviennent du volet Redressement du programme d’aide à la voirie locale (PAVL). Les aides consenties sont de 277 256 $ à Saint-Philippe-de-Néri pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin de la Montagne et de 575 541 $ à Saint-Aubert pour la réfection du chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Côte-du-Sud pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace », a déclaré Mathieu Rivest.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 387 M$ dans le cadre du PAVL, dans toutes les régions du Québec. Ces sommes permettront, dit-on, d’assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire.