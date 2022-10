Résultats détaillés : Mathieu Rivest a gagné partout

Si les votes dans quelques municipalités du sud du comté ont été plus serrés entre le caquiste et le conservateur, reste que Rivest a réalisé l’exploit d’obtenir la majorité pour chacune des municipalités. Même Bernard Généreux au fédéral n’y était pas parvenu lors de la dernière élection, malgré une majorité impressionnante.

La lutte à deux a été plus marquée entre autres à Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-de-Bretenières, Sainte-Lucie-de Beauregard, Saint-Cyrille-de-Lessard et Sainte-Louise. Ce fut aussi serré plus particulièrement à Saint-Onésime-d’Ixworth et Saint-Gabriel-Lalemant.