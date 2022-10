La Montée en manque d’employés : L’AQCID demande un financement direct du gouvernement

« Ce qui est encore plus alarmant, c’est que le financement ne suit pas pour les centres d’intervention en dépendance depuis de nombreuses années. Le financement provient des CISSS de chaque région et va à la mission, ou par le biais du soutien aux organismes communautaires. C’est donc laissé à la bonne volonté des dirigeants des CISSS, qui sont sursollicités par le milieu communautaire, et ça varie d’une région à l’autre car il n’existe pas de balises claires », décrit-il.

« Le secteur des RHD est très normé et nécessite d’avoir des ressources humaines spécialisées sur le plan académique. On n’a aucun problème avec les normes, car elles existent pour une bonne raison et nos ressources se doivent d’offrir des environnements sécuritaires à la clientèle. Par contre, le financement qu’on obtient n’est pas en adéquation avec le cadre dans lequel on nous demande d’évoluer. »