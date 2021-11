Retour de la danse dans les bars

Dans les bars, il sera donc possible de danser et il ne sera plus nécessaire de demeurer assis à sa table, mais le couvre-visage doit être porté.

Également, il n’y aura plus d’obligation de tenir un registre dans les bars et restaurants.

Dans les milieux de travail, la consigne de privilégier le télétravail prend fin. Le retour en présentiel est possible et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui leur convient.

Pour le ski alpin ou la glissade avec remonte-pente, le passeport vaccinal sera exigé et le masque demeure dans les cabines. Pour les sports à accès contrôlés comme le ski, il n’y a plus de limites de participants.

Aussi, le port du masque n’est plus obligatoire dans les salles de classe du secondaire au Québec, mais ce n’était déjà plus le cas au Kamouraska et dans L’Islet. Les jeunes continueront de le porter dans leurs déplacements et dans le transport scolaire, comme c’est le cas présentement.