Un jeune sportif comme président d’honneur pour les cinq ans du GOvember

Étudiant au Cégep, le président d’honneur est à même de constater que la santé mentale masculine est encore un peu un tabou. « Les gars oui, on en parle, mais les filles sont plus ouvertes. Les gars le sont de plus en plus, mais l’orgueil reste là. Pourtant il faut le dire, quand ça ne va pas, il faut en parler », indique Benjamin Ouellet.