La Borderie est une ferme familiale fondée en 2020 par la famille Clerc à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Après s’être rencontrés en 2006 à l’université à Québec, Clément et Élise ont ressenti le besoin de retourner à la terre pour élever leurs enfants en plein air. Ils ont acquis une propriété de 10 acres, rénové les bâtiments, et adopté un mode de vie autosuffisant. Animés par le désir de contribuer à un nouvel écosystème agricole, ils ont lancé La Borderie, une ferme axée sur le bien-être animal et l’agroécologie.

La Borderie élève des poulets et des pintades en pâturage, en mettant l’accent sur une croissance lente et une alimentation sans antibiotiques ni médicaments. La ferme élève également des poules pondeuses, et cultive des petits fruits tels que l’amélanchier, le sureau et le pimbina.

Témoignage de Clément Clerc

« C’est toujours un plaisir de recevoir des groupes, surtout quand il s’agit de jeunes motivés et intéressés. Le niveau de déconnexion entre ce qu’on a dans nos assiettes et la façon dont cela est produit est tellement important. Alors c’est plaisant de revenir à la base sur ce qu’est une poule, un poulet, l’élevage, l’abattage, la mise en marché. Bref, on a passé une journée magnifique avec des jeunes qui ont montré un très grand intérêt pour notre entreprise et nos valeurs. »