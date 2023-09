La Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent Rhapsody — les classiques de Queen, avec Yvan Pedneault, le vendredi 29 septembre à 20 h.

Yvan Pedneault est âgé de 25 ans lorsque Brian May et Roger Taylor, membres fondateurs du légendaire groupe Queen, le découvrent lors d’une audition pour ce qui deviendra une des plus grosses comédies musicales au Canada, We Will Rock You. Quatre candidats se sont démarqués parmi les quelque 3000 qui ont auditionné. Yvan Pedneault était dans le peloton de tête. Il s’est rendu à Toronto pour l’étape finale.

Lorsque Brian May et Roger Taylor (deux des musiciens de Queen) l’ont entendu chanter, ils savaient qu’ils avaient trouvé leur Galileo, le premier rôle du projet, même s’il ne parlait pas anglais. D’ailleurs, en entrevue, Brian May avait dit : « Ça va être plus facile de lui apprendre à parler anglais que de trouver un anglophone qui chante comme lui. »

C’est en 2016 que Pedneault rentre au Québec en captant l’attention de milliers de téléspectateurs avec son interprétation de We Are the Champions, à la populaire émission La Voix, où il se fera un chemin jusqu’à la finale pour l’équipe de Marc Dupré.

Yvan se fait maintenant plaisir en offrant un spectacle rempli de chansons qui ont traversé les années. Les grands succès de Queen, combinés à son énergie contagieuse, sauront faire réagir les spectateurs en leur faisant revivre les belles années de ce groupe qui a grandement marqué l’histoire du rock.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

