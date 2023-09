Tous ensemble vers la sécurité alimentaire du Bas-Saint-Laurent

Le Créneau d’excellence Tourbe et substrats et l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) s’impliquent depuis plusieurs années dans différents projets locaux visant l’agriculture urbaine.

Un nouveau projet nommé « Tous ensemble vers la sécurité alimentaire au Bas-Saint-Laurent! » a vu le jour en juillet 2023. Plusieurs groupes et organisations participent au projet : VertDire, Collectif pour la valorisation de l’agriculture urbaine de La Pocatière, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, le comité d’Agriculture Urbaine de Rimouski-Neigette et le comité biologique de la Table de concertation Bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL).

Du côté du Créneau, les producteurs de tourbe horticole de la région se sont engagés à fournir de la tourbe et des substrats horticoles aux organisations pour leurs activités et des experts offriront des ateliers ou des conférences sur des sujets en lien avec les substrats.

Le projet est financé en partie par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) grâce au Programme d’appui aux projets de développement économique (PAPDE). Le financement permettra entre autres de soutenir le salaire des coordonnatrices de projets dans chacune des régions.

Afin de lancer officiellement le projet, un dîner-rencontre a eu lieu le 15 septembre à Cacouna. L’événement a permis aux partenaires et collaborateurs de réseauter en présentant leur organisme et leurs initiatives en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture urbaine, dans un objectif de partage d’idées et de collaboration d’un bout à l’autre du Bas-Saint-Laurent.

Une quinzaine de participants ont pris part à l’événement, dont des membres du Créneau, des producteurs de tourbe horticole et les organismes régionaux de sécurité alimentaire et d’agriculture urbaine de la région.

Source : Le Créneau d’excellence Tourbe et substrats