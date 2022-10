Journée cultures de couverture à La Pocatière

Les cultures de couverture sont des cultures implantées avec la culture principale ou après la récolte dans le but de couvrir le sol durant l’hiver. Cette pratique permet d’améliorer la structure des sols, de réduire l’érosion et les pertes de nutriments. Cette tendance de protéger les sols à l’automne prend de plus en plus de place dans les superficies en culture de notre région, et plusieurs producteurs agricoles l’incluent désormais dans leur rotation. En avant-midi, Roselyne Gobeil, agronome et directrice de territoire chez Semican, a présenté les différentes espèces et régies de culture possibles pour introduire des cultures de couverture. Elle a donné plusieurs exemples concrets, et a mentionné que chaque entreprise est unique et que le producteur doit faire des tests et choisir une régie et des espèces qui lui conviennent.