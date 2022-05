Rivière-Ouelle, entre histoire et bonheur

La liste des activités, spectacles et ateliers offerts du 27 au 31 juillet prochains est impressionnante. On y verra des artistes variés, dont Klô Pelgag et Sophie Pelletier, des conférences et des jeux pour les enfants, des circuits historiques à parcourir seul ou accompagné par un guide, quelques activités sportives et plusieurs événements pour célébrer la mémoire des familles qui ont fait souche à Rivière-Ouelle vers 1672 avant d’essaimer partout en Nouvelle-France, et jusqu’aux États-Unis. Une délégation d’Hautot-Saint-Sulpice, le village jumeau de Rivière-Ouelle en Normandie, sera aussi de la fête.

Les familles d’hier et d’aujourd’hui sont au cœur de la programmation, et le slogan des fêtes, « Entre histoire et le bonheur d’y vivre », reflète le désir du comité organisateur de créer un événement rassembleur et inoubliable pour la population et les visiteurs. On offre ainsi l’entrée gratuite sur le site, et la majorité des activités le sont également, sauf les circuits de Passeurs de mémoire, les spectacles en soirée et les soupers.