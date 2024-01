Rolande Roland pour le jeune public à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent le spectacle Rolande Roland du Théâtre du Gros Mécano, le dimanche 4 février à 16 h. Ce spectacle s’adresse à un jeune public dès trois ans.

L’histoire : Rolande Roland a grandi à 100 km/h entre un père horloger et une mère pilote de course. Nomade, elle fait confiance à Ti-Bicycle pour la guider : il a toujours su mettre sur son chemin des rencontres fleurissantes. Ensemble, ils se promènent vers l’avenir et chantent tout ce qui leur passe par le cœur. Aujourd’hui, Ti-bicycle ramène Rolande vers son repaire secret. Rolande a l’habitude d’y être seule pour se déstresser et écouter son cœur sans regarder les heures. Seulement, Ti-Bicycle lui a préparé une surprise…

Le spectacle Rolande Roland est une ode à la lenteur et une célébration de la rencontre. Dans une ambiance festive et ludique, Rolande fait fi du quatrième mur pour s’adresser directement aux enfants. Grâce à sa sincérité désarmante et à son sens de la répartie, elle se distingue par son naturel comique, et par son parcours à la fois différent et inspirant. Avec authenticité et un brin de folie, elle amène petits et grands à reconnaître l’absurdité de nos réflexes compétitifs et à en rire, ensemble.

Une nouvelle création du Théâtre du Gros Mécano, où l’on célèbre l’importance de suivre son rythme. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon