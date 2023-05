Roméo Bouchard, patriote du Kamouraska pour 2023

Dans le cadre de la 11e célébration locale de la Journée nationale des patriotes du dimanche 21 mai, le Comité des patriotes du Kamouraska et la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup ont remis le prix du patriote modèle de l’année à Roméo Bouchard, chroniqueur pour le journal Le Placoteux.

Le comité lui a décerné ce titre à la fois pour son patriotisme quotidien tenace depuis plus de 60 ans et pour l’ampleur de sa vision englobant de nombreuses facettes de la vie nationale, notamment la défense du français, l’indépendance du Québec, la démocratie citoyenne, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables et l’agriculture de proximité. À tous ces égards, Roméo Bouchard demeurera un exemple à suivre pour les générations à venir.

Ému, le récipiendaire s’est dit « abasourdi de tant de reconnaissance des gens de cette région où j’ai repris racine. Toute cette attention me va droit au cœur ».

Sur un commentaire en ligne, il a ajouté : « Cette reconnaissance des gens du Kamouraska même est le cadeau le plus précieux qui soit pour moi. Recevoir la confirmation que je fais corps avec ce pays et ses habitants, avec mon pays, car notre pays, c’est d’abord notre village, notre rang, notre région, que le courant passe entre eux et moi, qu’au-delà des débats et des luttes parfois rudes, l’attachement n’a cessé de grandir et de se confirmer.

Cette soirée m’a laissé sans mots, comblé, mais troublé à la fois, comme une lumière subite qui nous éblouit. Par moments, je me suis demandé si je n’étais pas mort et assistais à des hommages posthumes, mais je réalise combien je suis heureux de recevoir cette reconnaissance de mon vivant. Je suis comblé. C’était magique.

Mon exposé sur le rêve de Champlain, Papineau et Lévesque était émotif et un peu désordonné. L’honneur du Patriote de l’année m’a pris par surprise, et les amis qui sont venus au pupitre témoigner de leur appréciation à mon égard m’ont soufflé comme un vent subit à l’emporte-pièce qui vous arrache vos vêtements.

Je le reçois, en fin de compte, parce qu’il vient d’en bas, des miens, de mon peuple… et non d’en haut, de ceux qui sont payés pour honorer ceux qu’ils jugent utile d’honorer. »

Comme ces trois grands personnages historiques dont il a su si bien vanter l’héritage, Roméo Bouchard a toujours su nous enseigner que notre liberté se trouve bel et bien dans l’affirmation de ce que nous sommes, et non dans sa fuite. Encore une fois, bravo à ce grand patriote!

Source : Comité des patriotes du Kamouraska