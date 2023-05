Vincent Bérubé reconduit à la présidence DELP

Réuni en séance spéciale le 23 mai, le conseil d’administration de Développement économique La Pocatière (DELP) a renouvelé le mandat de Vincent Bérubé à la présidence de l’organisation. Le maire de La Pocatière s’est dit très heureux de cette marque de confiance.

Avec l’appui des membres du conseil et des partenaires, il souhaite poursuivre la cadence et entrevoit la prochaine année avec optimisme. Des projets mis en chantier ces derniers mois sous le leadership de la Ville et de DELP doivent se concrétiser.

« Sur le plan résidentiel, les terrains pour de la construction unifamiliale dans le secteur de la rue du Verger, et les unités de condos locatifs du projet privé Le Havre, disponibles d’ici la fin du premier trimestre 2024, constitueront un atout majeur pour l’attraction de travailleurs spécialisés au sein de nos principaux employeurs », indique-t-il.

Le développement de services de garde figure parmi les autres projets que le maire Bérubé souhaiterait voir aboutir à court terme.

« Les démarches se poursuivent tant par les promoteurs privés qu’avec les représentants du CPE La Farandole, c’est un projet que l’on va suivre de près puisqu’il s’agit d’un facteur d’attractivité très important et complémentaire à la bonification de l’offre résidentielle. »

Outre les projets domiciliaires et des services de garde, d’autres initiatives en attractivité seront mises de l’avant dans la foulée de la relance récente du comité attractivité — institutions.

« Avec la collaboration de nos représentants du milieu éducationnel et de la recherche, il m’apparaît incontournable de réaffirmer le rôle et la notoriété de La Pocatière comme ville campus. »

Le développement industriel et commercial ne sera pas en reste. Les discussions sont en cours avec deux entreprises en vue de la construction d’un bâtiment industriel dans le parc Charles-Eugène-Bouchard et un centre de recherche privé dans le parc de l’Innovation.

« Ce sont des projets sur lesquels des efforts importants continueront d’être investis au cours de la prochaine année. Quant au secteur commercial, il faudra rester vigilant et être en mode communication constante avec nos marchands pour préserver notre diversité commerciale et attirer de la relève dans des secteurs où des carences pourraient se faire sentir. »

Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellet, a par ailleurs vu son mandat de vice-président être reconduit. Le mandat du secrétaire-trésorier, Cédrick Gagnon, directeur général à la Ville de La Pocatière, a été renouvelé, alors que Vincent Bouchard, représentant le secteur institutionnel, professionnel, manufacturier, a été nommé quatrième officier.

Source : Développement économique La Pocatière