Ruralys : Bilan d’une expérience terrain unique au Québec

D’abord ancré au Kamouraska, Ruralys se fait connaître dans tout le Québec par la pertinence et la richesse de ses services et de ses projets d’intervention. Aux yeux des dirigeants de Ruralys, le patrimoine (bâti, paysager, végétal et archéologique) doit être considéré comme un moteur de développement durable et pris en considération dans les enjeux d’aménagement des territoires.

Ruralys est né en 2002 dans la foulée des succès qu’avait connus Opération Héritage Kamouraska (OHK) à la fin des années 90; cette démarche originale d’animation culturelle et touristique avait en effet permis au Kamouraska de se doter d’un premier plan d’action en matière touristique. Essentiellement basée sur les ressources patrimoniales existantes ici et sur la nécessité de les mettre en valeur, Opération Héritage Kamouraska appelait la mise sur pied d’un centre d’expertise et d’animation en patrimoine. Ruralys fut donc créé et allait au cours des vingt années qui vont suivre vivre l’expérience terrain la plus originale qui soit au Québec.

Animé au cours des ans par des bénévoles et des employés déterminés, Ruralys est passé à l’action! En matière de patrimoine architectural, l’organisme a produit des guides d’aménagement et de mise en valeur, a réalisé des caractérisations et des inventaires de patrimoine agricole et domestique a conçu des dépliants et des panneaux d’interprétation et a transmis différents avis et études sur plusieurs sites patrimoniaux au Québec.

Il a réservé toutefois ses plus belles initiatives pour le Kamouraska : Un inventaire des petits patrimoines, la conception d’une base de données pour chaque municipalité et surtout la création et la mise en œuvre d’un programme d’aide à la restauration et la mise en valeur de ces petits patrimoines. Plus de 250 éléments constitués de petits bâtiments agricoles, de pavillons de jardin, de croix de chemin et de hangars sont inventoriés et 56 d’entre eux seront l’objet d’une restauration.