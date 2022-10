Russel Clepper en spectacle à L’Islet

Russell Clepper se produira à la Salle communautaire Saint-Eugène de L’Islet le samedi 29 octobre à 20 h. Auteur-compositeur-interprète dans le genre country/folk/americana, il est un parolier notable et apprécié de plusieurs cercles musicaux au Texas, où il a grandi, au Québec, où il a vécu pendant 17 ans, et ailleurs.

Depuis plus d’une douzaine d’années, il demeure sur l’île de Whidbey près de Seattle avec sa partenaire Sarah Dial Primrose. Artiste et femme d’affaires originaire de New York, elle est aussi une chanteuse d’expérience. Elle viendra le rejoindre sur la scène pour une complicité vocale.

Russell Clepper sera accompagné à la guitare par Sébastien Landry, musicien multi-instrumentiste professionnel inspiré par les cultures musicales rencontrées au cours de ses voyages aux États-Unis, au Mexique et ailleurs dans le monde. Accordeur de piano, sonorisateur et enseignant, il est aussi détenteur d’un baccalauréat en guitare jazz.

La fille de Russell, Émilie Clepper, montera aussi sur scène en tant qu’invitée spéciale. Émilie travaille actuellement sur un nouveau projet d’album folk-country en hommage à son père, pour une sortie prévue en 2023.

Billets en vente sur place.

Source : Corporation des Arts et de la culture de L’Islet