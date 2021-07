Saint-Alexandre installe les premiers conteneurs semi-enfouis du KRTB

« Comme le conteneur est en partie enfoui, on peut dire que les vidanges restent plus “fraîches”, donc qu’il y a moins d’odeurs. Aussi, la façon dont il est fait et son look plus esthétique fait que les gens sont plus gênés d’essayer d’y entrer des matériaux de construction ou d’y laisser un matelas, des objets qui n’ont pas d’affaire là », indique le conseiller municipal de Saint-Alexandre Patrick Ouellet.