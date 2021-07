Tourbe horticole : Plan de mesures d’urgence bonifié à Rivière-Ouelle

Depuis trois ans, l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec et Christiane Plamondon, consultante et propriétaire de Conseillère SST, travaillent à bonifier les plans de mesures d’urgence des entreprises productrices de tourbe. Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle a levé la main pour profiter de l’expérience du milieu.

Le succès remporté par les différents guides mis en place pour favoriser les meilleures pratiques possibles lorsqu’un incendie survient — comme celui qui s’est produit il y a un an aux Tourbières Lambert — a séduit l’entreprise qui n’a pas hésité à aller encore plus loin.

« Tourbières Lambert a approché l’Association pour bénéficier des apprentissages que nous avions d’abord menés dans la MRC de Rivière-du-Loup », raconte la conseillère en santé et sécurité du travail Christiane Plamondon. Ils ont même décidé d’aller encore plus loin que leurs pratiques existantes. »

C’est ainsi que différents enjeux ont été mis de l’avant et que des rencontres ont été faites avec la municipalité, la Régie incendie Kam-Ouest et Tourbières Lambert, afin que tous soient prêts à intervenir si un incendie devait survenir.

« On peut citer en exemple la standardisation de la collecte d’informations sur les meules de tourbe, comme prendre la température régulièrement afin d’éviter la surchauffe qui peut déclencher un incendie. À partir de données obtenues en recherche et développement, on peut aussi penser à lorsque l’aspiration doit cesser, quand le vent va à telle ou telle vitesse », cite Christiane Plamondon en exemple.