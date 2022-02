Saint-Aubert fait l’acquisition de l’immeuble abritant la caisse

La Municipalité de Saint-Aubert se porte acquéreur de l’immeuble abritant le Centre de services Saint-Aubert de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

Bien plus qu’une simple transaction immobilière, cet achat devient un réel partenariat entre la Municipalité de Saint-Aubert et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet. D’un côté, offrir de nouvelles infrastructures de qualité aux résidents de la municipalité et de l’autre de maintenir l’accès aux services automatisés de Desjardins.

Au cours des prochains mois, la Municipalité évaluera les possibilités que lui offre l’immeuble actuel; un projet de bibliothèque pourrait y voir le jour. La possibilité d’y déménager les bureaux municipaux sera également analysée. La prise de possession est prévue pour le 1er mai.

De son côté, la Caisse retirera les services caissiers qui y sont offerts à compter du 17 mars. D’ici là, la Caisse accompagnera ses membres de façon personnalisée. Différentes mesures seront mises en place, pour faciliter la transition, par exemple un service de taxi. Dans une optique de collaboration, la caisse procèdera dans les prochaines semaines à offrir un service d’accompagnement personnalisé à chaque membre, selon leur besoin.

Source : Caisse Desjardins