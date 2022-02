Mon boss c’est le meilleur : L’Épicerie Charest de Sainte-Hélène-de-Kamouraska encourage la conciliation études-travail

COSMOSS Kamouraska profite des Journées de la persévérance scolaire 2022 pour dévoiler l’employeur gagnant de la troisième édition du concours Mon boss c’est le meilleur, soit L’Épicerie Charest de Sainte-Hélène-de-Kamouraska qui a à cœur de soutenir la conciliation études-travail des jeunes au Kamouraska.

Selon Rosy Chamberland, qui a soumis la candidature de son employeur, plusieurs éléments sont mis en œuvre pour faciliter sa réussite scolaire. « Mon boss c’est le meilleur, il m’accorde des tâches selon mes capacités et il s’ajuste bien avec mes disponibilités, selon mes études et mes autres engagements. J’ai la chance d’être autonome et de pouvoir accomplir plusieurs grandes tâches puisqu’il me fait confiance. Ce qu’il est encore plus génial c’est qu’il a aussi ma réussite à cœur », dit-elle.

À nouveau cette année, le concours « Mon boss c’est le meilleur » a contribué à mettre en lumière l’importance des entreprises et organisations qui embauchent des étudiants. La flexibilité des horaires en période d’examens, la valorisation des études ou encore le simple fait de représenter un modèle inspirant sont des facteurs importants de réussite sur le parcours scolaire des jeunes qui concilient études et travail.

Notons que Rosy Chamberland remporte une carte-cadeau de 100 $ pour avoir inscrit l’employeur gagnant. Ariane Deschênes remporte aussi une carte-cadeau de 100 $ pour sa participation au concours.

Source : COSMOSS Kamouraska