Saint-Denis-De La Bouteillerie : Le projet de tour est plus contesté que jamais

Même si le conseil municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie a confirmé son appui à l’implantation d’une de tour de télécommunication cellulaire sur son territoire, l’opposition est forte. Des citoyens qui estiment que ce projet est cousu de fil blanc continuent de s’y opposer avec vigueur, et ont la ferme intention de ne pas le laisser se réaliser.

« Ce projet n’a aucun sens. Ça ne tient tout simplement pas debout », lance René Gagnon. Le citoyen de la Saint-Denis déplore que les journalistes ne s’adressent qu’au maire Frédéric Landry. « Il est très en faveur du projet, en parle avec beaucoup d’arguments, mais ne fait jamais état des opposants, comme si nous n’étions pas légitimes, comme si nous n’existions pas. Il est prêt à faire n’importe quoi pour que ça passe, mais notre mouvement est très fort et ira loin. »

Selon M. Gagnon, ce projet ne tient tout simplement pas la route. « Beaucoup de gens sont touchés par cette tour. Elle aura l’équivalent d’un édifice d’une vingtaine d’étages, serait érigée à quelques centaines de pieds de la route 132, à travers des maisons patrimoniales, en plein milieu d’un rang, ce qui n’est pas vraiment brillant. D’habitude, ces tours sont érigées dans le bois, ou sur une montagne plus loin, pas au beau milieu d’un village », dit-il, ajoutant que le dossier est cousu de fil blanc.

« C’est mensonge, par-dessus mensonge, par-dessus mensonge. Bell ment effrontément depuis les débuts, répète-t-il. Il n’y aura aucun investissement privé. Bell ne paie pas un sou. Ce sont les gouvernements provincial et fédéral qui paient pour ça. On a essayé de les rencontrer, sans succès. On a demandé à la Municipalité de nous mettre en contact avec les gens de Bell pour qu’ils nous expliquent le pourquoi d’une telle tour qui ne se justifie tout simplement pas, et nous n’avons jamais réussi à les rencontrer. »

Une tour plus modeste

Selon M. Gagnon, il y a quelques années, un ingénieur de Saint-Denis avait déjà pensé à installer une tour comme celle-là. « Il avait fait toutes ses enquêtes, toutes ses études, et en avait conclu qu’une tour de l’équivalent de trois étages, ça suffisait. Elle n’a pas été construite parce qu’il n’a pas trouvé le financement nécessaire », poursuit le résident, qui qualifie la situation actuelle de honteuse.

« On ne parle jamais des citoyens qui sont opposés. On a eu beau assister à toutes les réunions du conseil municipal, à intervenir sans arrêt, on ne parle jamais de nos interventions dans les comptes rendus du conseil municipal. Il y a beaucoup de malhonnêteté de leur part. Au début, le conseil se disait opposé, et disait qu’ils ne pouvaient rien faire, ce qui n’est pas vrai et on le sait depuis le début. »

Pour appuyer ses dires, M. Gagnon mentionne en exemple le cas de Rivière-Ouelle. « Le maire Simard n’en voulait pas de tour sur son territoire, et il n’y en a pas. Soit dit en passant, c’est là qu’il y a des problèmes de couverture cellulaire. À Saint-Denis, on nous dit qu’on va améliorer le sort de 492 abonnés. Mais il n’y a pas 492 abonnés à Saint-Denis. C’est un grossier mensonge. Et les représentations graphiques réalisées ne montrent même pas la moitié de la hauteur réelle de la tour », note M. Gagnon. Lui et les opposants continueront leurs actions.

« On va réclamer un référendum, on va faire ce qu’il faut, là, parce que ça pas de bon sens. Encore une fois, c’est surtout sur la foi de la malhonnêteté foncière du dossier. C’est effrayant à quel point c’est un dossier mal foutu. Et puis, de voir nos élus qui marchent là-dedans comme des gens sans aucun discernement, sans aucun jugement, c’est vraiment choquant. Alors c’est sûr qu’il va y avoir des suites. »

Le projet semble tellement contesté que sous la publication Facebook du communiqué précisant que la Municipalité va de l’avant, celle-ci a limité la possibilité de laisser des commentaires.