Marée noire décroche un 19e prix international en Allemagne

De Saint-Jean-Port-Joli jusqu’en Allemagne, l’œuvre de Chantal Caron continue de faire rayonner la création québécoise sur la scène internationale. Le court métrage Marée noire, produit par Fleuve | Espace danse, vient de décrocher un nouveau prix, soit le UNESCO City of Media Arts Film Award, au Independent Days International Film Festival, ajoutant une 19e distinction internationale à son impressionnant parcours.

Depuis sa sortie, Marée noire poursuit une trajectoire remarquable dans les festivals de cinéma et d’arts médiatiques à travers le monde. L’œuvre ciné-chorégraphique séduit autant par la puissance évocatrice de ses images que par son propos environnemental profondément actuel. Inspiré notamment par les conséquences des déversements pétroliers sur les écosystèmes marins, le film transpose à l’écran le spectacle de danse contemporaine La Marée noire dans un univers visuel à la fois poétique et percutant.

Tourné dans des paysages naturels grandioses liés au fleuve Saint-Laurent, le film met en scène des corps en mouvement dans une relation constante avec les éléments. Cette approche artistique, devenue la signature de Chantal Caron, explore le dialogue entre le territoire, la nature et l’être humain à travers la danse et le cinéma.

Le rayonnement de Marée noire se poursuit d’ailleurs sur plusieurs scènes culturelles internationales. Le film a récemment été présenté en Hongrie dans le cadre du Mediawave Film & Music Festival, en plus d’être projeté au département de danse de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre de l’initiative Éc(h)os des milieux.

D’autres présentations sont également prévues au cours des prochaines semaines. Marée noire sera notamment diffusé dans le cadre du Flatpack Festival en Angleterre, le 23 mai au Festival Alentour, ainsi que le 25 mai au Cinéma Beaumont en collaboration avec le Carrefour international de théâtre de Québec.

Hommages à Chantal Caron

Le printemps 2026 est également marqué par plusieurs hommages rendus au travail de Chantal Caron, tant au Québec qu’à l’étranger. À l’occasion de la Journée internationale de la danse le 29 avril dernier, Les Arts de la scène de Montmagny soulignaient la contribution exceptionnelle de l’artiste à la danse contemporaine et à la ciné-danse à travers un langage chorégraphique profondément enraciné dans le territoire québécois.

En Espagne, Chantal Caron agissait récemment à titre de marraine du Festival Quebecuá de Cine Québec, où plusieurs de ses œuvres ont été présentées, dont Glace, crevasse et dérive, Clémentine, Prendre le Nord et Marée noire. Une exposition photographique consacrée à son univers artistique accompagnait également cet hommage.

L’artiste originaire de Saint-Jean-Port-Joli a ensuite été invitée au festival Vues du Québec, en France, où une programmation spéciale alliant cinéma et danse lui était consacrée. Un extrait de L’Effet Marée noire y a notamment été présenté en prélude à la projection du court métrage, ainsi qu’au vernissage d’une exposition photographique inspirée de sa démarche artistique.

L’ensemble de la filmographie de Chantal Caron cumule désormais plus de 30 prix internationaux, et près de 150 sélections officielles dans des festivals à travers le monde. En novembre dernier, la chorégraphe et cinéaste recevait également le Prix Étincelle | Pierre-Paul Savoie soulignant l’originalité et le rayonnement de son œuvre.