Saint-Jean-Port-Joli : Inauguration du parc industriel Jean-Marie-Gagnon

La fierté, l’émotion et la reconnaissance étaient palpables lorsque tout récemment, la communauté de Saint-Jean-Port-Joli a inauguré le parc industriel Jean-Marie-Gagnon situé sur la rue Henri-Gamache. Ce nouveau carrefour industriel se veut à la fois un levier pour le développement régional, et un hommage durable à un entrepreneur emblématique de la région.

« Ce parc industriel n’est pas seulement un espace dédié aux entreprises, il est également le fruit d’une vision ambitieuse, celle de bâtir un environnement propice à la croissance, à la création d’emplois, et à l’essor de nouvelles opportunités », déclare le maire de la localité, Normand Caron.

Au total, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a investi près de trois quarts de million de dollars pour la réalisation du parc industriel Jean-Marie-Gagnon. Cette somme comprend l’ensemble des travaux liés aux infrastructures, à la préparation du terrain, ainsi qu’à l’aménagement du site. Plusieurs partenaires économiques ont aussi participé à ce projet, dont la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et Base132.

« Bien qu’un autre parc industriel existe déjà à Saint-Jean-Port-Joli, celui-ci affichait complet, ce qui a motivé la création du nouveau parc Jean-Marie-Gagnon. Initialement, la Municipalité avait prévu une période de dix ans pour vendre les terrains, mais la forte demande a fait en sorte que tous les lots ont trouvé preneurs en à peine six ans. Ce succès rapide illustre clairement l’attrait croissant de la région pour les entreprises souhaitant s’y établir », ajoute M. Caron.

Afin de répondre à la demande croissante en espace industriel, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli travaille actuellement en collaboration avec la MRC de L’Islet pour déposer, d’ici la fin de l’année 2025, une demande officielle à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). L’objectif est d’agrandir le parc industriel Jean-Marie-Gagnon vers l’est, en dézonant certaines terres agricoles pour y ajouter de cinq à six terrains supplémentaires.

« Selon les délais habituels de traitement, une réponse est attendue en 2026. La Municipalité a bon espoir d’obtenir une réponse favorable, ce qui permettrait de renforcer encore davantage la présence industrielle sur notre territoire », confie M. Caron qui souhaite néanmoins conserver l’attrait touristique de son coin de pays. « On va chercher tout ce qu’il y a à aller chercher ! » ajoute-t-il en riant.

Devoir de mémoire

Jean-Marie Gagnon était un entrepreneur visionnaire et un bâtisseur profondément attaché à sa région. Après avoir terminé ses études en 1958, il s’est joint à l’entreprise familiale, Joseph Gagnon et Fils, qui a évolué du plâtre au plastique avant de devenir, en 1980, Plastiques Gagnon. Sous sa direction, l’entreprise s’est spécialisée dans le moulage par injection de pièces de plastique, et a employé plus de 200 travailleurs qualifiés.

Aujourd’hui, Plastiques Gagnon dessert une clientèle manufacturière et industrielle œuvrant dans une multitude de secteurs d’activités, témoignant de la portée et de l’héritage durable de son fondateur. « Au-delà de son parcours entrepreneurial remarquable, l’héritage le plus précieux de Jean-Marie Gagnon demeure son profond engagement humain. Homme de cœur, il incarnait l’entraide et la solidarité. Il était toujours prêt à s’impliquer dans la communauté, que ce soit pour des corvées ou bien d’autres nécessités. Dès qu’un voisin était dans le besoin, il se manifestait spontanément : “Peut-on aider ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ?”, ce qui illustre à mon sens son dévouement. Il allait même jusqu’à distribuer des chocolats aux bénévoles, quitte à se faire rappeler à l’ordre par le MAPAQ pour ne pas avoir respecté les normes ! Pour lui, bâtir une belle communauté passait par l’implication de chacun, convaincu qu’un milieu solidaire attire naturellement des gens de qualité », a conclu Monika Gagnon, porte-parole de la famille Gagnon.