Cabinet fantôme : Bernard Généreux nommé ministre associé du responsable des Langues officielles

Le député conservateur Bernard Généreux, représentant de la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, vient d’être nommé ministre associé du cabinet fantôme de l’opposition officielle responsable des Langues officielles. Il partagera cette responsabilité avec son collègue Joël Godin.

Cette nomination stratégique, annoncée récemment par le chef conservateur Pierre Poilievre, confirme la place de M. Généreux au sein de l’équipe conservatrice en tant que défenseur de la dualité linguistique canadienne. L’élu local est reconnu pour son implication constante dans les dossiers touchant les communautés linguistiques en situation minoritaire, qu’elles soient francophones ou anglophones. « Ce dossier me tient profondément à cœur. Comme député d’une des circonscriptions les plus francophones au pays, et ancien membre du Comité permanent des langues officielles, je sais à quel point la défense de nos droits linguistiques est essentielle », a déclaré Bernard Généreux.

Le rôle de ministre associé du cabinet fantôme en matière de Langues officielles consiste essentiellement à surveiller et critiquer les actions du gouvernement libéral sur cette question sensible, tout en proposant des solutions concrètes pour favoriser l’épanouissement des communautés linguistiques à travers le pays.

Cela signifie plus clairement : s’assurer que les droits des francophones et des anglophones en situation minoritaire soient protégés ; proposer des mesures concrètes pour renforcer la vitalité des communautés, notamment en matière d’éducation, de culture et de services publics ; travailler de concert avec ses collègues du caucus conservateur afin de mettre de l’avant une vision claire, respectueuse et ambitieuse pour le français et l’anglais au Canada ; faire entendre la voix des communautés, que ce soit en Acadie, au Québec, en Ontario ou dans l’Ouest, pour défendre l’égalité réelle entre les deux langues officielles.

« Nos langues officielles sont bien plus qu’un symbole : elles font partie intégrante de notre identité. Je suis déterminé à les défendre avec force et conviction », a exprimé le député.

De nouveau à la présidence du caucus conservateur du Québec

Bernard Généreux a également été reconduit à la présidence du caucus conservateur du Québec à la Chambre des communes. C’est avec l’appui unanime de ses collègues qu’il entame ce nouveau mandat. « Je suis très heureux d’avoir la confiance de l’ensemble de mes collègues pour poursuivre mon rôle à la présidence du caucus du Québec. C’est un honneur et un privilège que j’ai maintenant depuis plusieurs années », a-t-il déclaré, se disant fier de continuer à guider les travaux de l’équipe québécoise.

Le caucus a récemment accueilli trois nouveaux membres, élus lors des dernières élections : Éric Lefebvre (Richmond-Arthabaska), Jason Groleau (Beauce) et Gabriel Hardy (Montmorency-Charlevoix). Leur arrivée porte à onze le nombre de députés conservateurs du Québec siégeant à Ottawa, renforçant ainsi la voix de la province au sein de l’opposition officielle.

Aux côtés des nouveaux venus, on retrouve les députés Luc Berthold, Gérard Deltell, Joël Godin, Jacques Gourde, Richard Martel, Pierre Paul-Hus, Dominique Vien et Bernard Généreux lui-même. Ensemble, ils se disent déterminés à défendre les intérêts des Québécois, et à faire valoir les priorités de la province dans les débats nationaux.