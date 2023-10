Saint-Jean-Port-Joli : La Municipalité cautionnera la COFEC pour un prêt de 500 000 $

La Corporation des fêtes et événements de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC) souhaite obtenir un prêt au montant maximal de 500 000 $, remboursable sur 15 ans, pour le projet Espace patrimoine-sculpture sur bois qui a débuté, rappelons-le, par l’acquisition du Musée des Anciens Canadiens, et qui devrait se continuer par l’achat prochain de la maison Médard-Bourgault.

Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, à qui la demande a été faite, se dit ouverte à financer ledit projet. Toutefois, l’institution financière exige que la Municipalité cautionne le prêt en question, comme le stipule l’article 9 du Code municipal. Si la démarche est acceptée par le ministère des Affaires municipales, la corporation obtiendrait ainsi un taux d’intérêt qui, dit-on, serait avantageux.

Le conseil de Saint-Jean-Port-Joli compte de cette manière soutenir ce projet dans le but d’en assurer la pérennité, et également pour faire bénéficier la région des futures retombées financières s’y rattachant. En effet, cet espace patrimoine dédié à la sculpture sur bois devrait devenir, selon les autorités port-joliennes, un lieu important pour sa population ainsi que pour ses nombreux visiteurs, en plus de favoriser le rayonnement de la culture locale à l’extérieur des frontières de l’agglomération.

« Nous souhaitons garder notre titre de capitale canadienne de la sculpture sur bois, et avec ce projet, la région bénéficiera d’importantes retombées économiques », a déclaré Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, lors d’un bref entretien téléphonique avec Le Placoteux.

On estime en effet que le projet pourrait générer des retombées financières de plus de 175 000 $ à Saint-Jean-Port-Joli dès sa première année d’ouverture, avec une estimation de 7500 visiteurs, jusqu’à un potentiel de 10 000 visiteurs.

Le projet global est évalué à 6 M$ et devrait recevoir ultérieurement une aide financière de 3 650 000 $ de plusieurs programmes, dont 2 500 000 $ venant du ministère du Tourisme, un montant de 500 000 $ de la MRC de L’Islet pigé directement dans le Fonds régions et ruralité Volet 1, 350 000 $ de la Fiducie du chantier de l’économie sociale du Québec, 150 000 $ du Réseau d’investissement social du Québec, et finalement, 150 000 $ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.

Rappelons que le projet Espace patrimoine-sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli, dans sa version finale, devrait normalement être inauguré en 2025.