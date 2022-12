Saint-Jean-Port-Joli : La popote roulante lègue ses cuisines à la communauté

Dans un souci de donner au suivant, La Chaudronnée du Bel Âge, qui s’occupe de la popote roulante, a décidé d’offrir ses cuisines à la corporation de développement communautaire (CDC) de Montmagny-L’Islet. Des groupes citoyens et des organismes pourront donc cuisiner collectivement à l’aide des fours, frigidaire et congélateur de l’organisme.

L’organisme faisait face au problème de pénurie de main-d’œuvre généralisée. Faute de trouver un cuisinier, La Chaudronnée du Bel Âge a décidé de confier la confection des repas de la popote roulante en sous-traitance. Des bénévoles en assurent toujours la livraison.

Leurs équipements de cuisine n’étant plus nécessaires, plutôt que de les vendre, les administrateurs ont décidé de les redonner à la communauté. « On parle d’une cuisine complète, avec trois fours, frigidaire, congélateur, coutellerie, etc. », résumait Guy Drouin, codirecteur de la CDC.

La cuisine se trouvait déjà au rez-de-chaussée de la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli, ce qui fait qu’elle y demeure et servira à l’ensemble de la communauté. La CDC la mettra gratuitement à la disposition des organismes communautaires et des groupes de citoyens, afin d’y tenir des ateliers culinaires et des cuisines collectives. « On pense déjà à un groupe d’immigrants, des parents qui veulent faire des purées, ou des groupes de citoyens qui veulent cuisiner ensemble », ajoutait M. Drouin.

Ce dernier soulignait l’ampleur du geste du comité. « C’est un souci remarquable de continuité et de solidarité que d’offrir gracieusement ce local équipé à la communauté. Je suis fier de mon coin de pays », a-t-il dit.