Bilan des deux ans de l’initiative Productivité Innovation d’Investissement Québec

Un peu plus de deux ans après le lancement de son initiative Productivité innovation, Investissement Québec dresse un bilan positif de ses interventions au Bas-Saint-Laurent.

Depuis 2020, le soutien financier et l’accompagnement offerts par la société d’État dans le cadre de l’initiative ont permis d’accroitre la productivité des entreprises, de faire avancer rapidement la maturité technologique des manufacturiers et de multiplier l’adoption de technologies et de procédés innovants. Après seulement deux ans, les experts d’Investissement Québec basés au Bas-Saint-Laurent ont permis de soutenir les entreprises de la région dans leurs projets visant à accroitre leur productivité et leur compétitivité.

Pour preuve, la société d’État a soutenu 30 projets dans le cadre de l’initiative Productivité Innovation, totalisant 126 millions de dollars de financement, à travers ses fonds propres et comme mandataire du gouvernement du Québec. Pour l’ensemble du Québec, ce sont quelque 688 projets qui ont été soutenus, représentant des interventions financières de plus de 2 G$. La valeur totale des projets dépasse les 6 G$. Au cours de la même période, Investissement Québec — CRIQ a effectué quelques 3678 accompagnements afin d’aider les entreprises à réaliser un projet technologique comme visant à amorcer une transformation numérique ou automatiser des opérations. « Notre équipe régionale est en mesure d’offrir le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire aux entreprises pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique et augmenter leur compétitivité. Avec les différents moyens dont nous disposons, nous sommes en mesure de propulser les entreprises et d’avoir des impacts concrets pour accroitre la productivité et l’innovation des entreprises de la région », souligne Simon Pelletier, directeur régional principal, Québec Est chez Investissement Québec.

Mise en place à l’automne 2020, l’initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d’ici par la productivité et l’innovation. Des solutions financières et de l’accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec – CRIQ, sont accessibles aux entrepreneurs et entrepreneures, aux dirigeants et dirigeantes d’entreprise de toutes les régions du Québec pour améliorer la productivité en misant sur l’innovation sous toutes ses formes, en ayant recours à la numérisation, la robotisation, l’impression 3D ou à l’intelligence artificielle. Pour l’initiative Productivité innovation, Investissement Québec et le gouvernement du Québec se sont donné une cible de financement de 2,4 G $ sur quatre ans à l’échelle nationale, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés. À mi-parcours, la cible est atteinte à 84 % et les projets d’investissement continuent d’affluer. « Le contexte économique engendre aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises. Les transitions démographique, numérique et climatique redéfinissent l’environnement d’affaires avec lequel elles doivent composer. L’intégration des technologies, par l’automatisation et le numérique, fait partie des solutions aux défis des entreprises, notamment aux besoins de main-d’œuvre. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions créatives qui allient financement et accompagnement, et c’est ce qui explique le succès de l’initiative Productivité Innovation », soutient Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

Source : Investissement Québec