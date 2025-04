Saint-Jean-Port-Joli lance une vaste consultation pour une nouvelle politique culturelle

À l’automne prochain, Saint-Jean-Port-Joli adoptera une nouvelle politique culturelle qui guidera le développement artistique et patrimonial du village pour la prochaine décennie. Le maire Normand Caron a récemment dévoilé la démarche, invitant du même souffle les citoyennes et citoyens à s’impliquer activement dans le processus de consultation.

Baptisée « Cultivons l’inoubliable », la démarche mise sur une mobilisation large des résidents, artistes, commerçants et partenaires locaux. « Nous souhaitons que cette refonte de la politique culturelle permette de déterminer ensemble nos priorités pour les 10 prochaines années et, ainsi, créer une vision culturelle audacieuse, inspirante et durable à l’image de notre communauté », a commenté M. Caron.

Une série d’activités de consultation est prévue, incluant un sondage en ligne ouverte jusqu’au 11 mai, des groupes de discussion ciblés, sur invitation, au mois de mai prochain, des ateliers de médiation culturelle auprès des jeunes jusqu’au 12 mai et une soirée publique festive prévue le vendredi 13 juin à La Vigie.

La dernière politique culturelle de Saint-Jean-Port-Joli remonte à 2008. « Comme le contexte a grandement évolué sur les plans économique, social et culturel au cours des dernières années, il s’avérait primordial pour la municipalité de réaliser cette refonte », a ajouté Normand Caron.

Pour piloter l’important projet, un comité consultatif composé de huit personnes clés œuvrant dans les milieux culturel et municipal a été formé il y a près d’un an. Le comité est chargé de déterminer les grandes orientations de la nouvelle politique, d’assurer le bon déroulement des travaux et d’accompagner la municipalité tout au long du processus.

C’est cependant les citoyens et citoyennes qui demeurent au cœur de la démarche. Un accompagnement professionnel de l’organisme Les Arts et la Ville vient également enrichir la démarche pour tout le volet de consultation citoyenne.

Un engagement à long terme

La politique culturelle 2025-2035 verra ainsi le jour en novembre 2025. Elle servira de guide dans la prise de décisions du conseil municipal. La vision qu’elle portera se traduira en axes d’orientation et en objectifs clairs qui inspireront un plan d’action concret en concordance avec les besoins ciblés par la communauté lors des consultations. Afin d’assurer le respect et le suivi de la nouvelle politique, la municipalité s’engage à présenter à la population un bilan des projets soutenus et des initiatives réalisés chaque année.

Rappelons que ce projet est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la municipalité dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Saint-Jean-Port-Joli. La localité tient également à remercier la MRC de L’Islet pour son étroite collaboration.