Un prix pour valoriser les milieux de travail

La CNESST invite les entreprises, les institutions et les personnes engagées à soumettre leur candidature aux Grands Prix 2025 soulignant les initiatives inspirantes en normes du travail, équité salariale et santé-sécurité.

Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour l’édition 2025 des Grands Prix de la CNESST, un concours qui vise à faire rayonner les efforts déployés partout au Québec pour améliorer les milieux de travail. Les travailleurs et employeurs ont jusqu’au 30 mai pour soumettre une candidature dans l’une des trois catégories nationales : Leader, Proaction et Éducation.

« C’est une façon de mettre en lumière celles et ceux qui contribuent à faire évoluer leur organisation, que ce soit en matière de santé-sécurité, de normes du travail ou d’équité salariale », souligne l’équipe de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui pilote le concours.

Les projets soumis peuvent provenir d’organisations privées, publiques ou scolaires, et doivent démontrer un engagement à créer des environnements de travail plus sains, plus justes et plus sécuritaires. Les lauréats seront dévoilés lors d’une cérémonie nationale en 2026.

Les retombées vont bien au-delà de la reconnaissance symbolique. L’innovation récompensée permet souvent de réduire les risques d’accident, d’augmenter la mobilisation des équipes, et de rehausser l’image de l’organisation à l’échelle provinciale. « Obtenir un Grand Prix de la CNESST, c’est aussi un atout important pour attirer et retenir le personnel », rappelle-t-on dans le communiqué.

Pour soumettre une candidature ou obtenir tous les détails du concours, il suffit de visiter le site grandsprixcnesst.com.

Source : CNESST