Saint-Jean-Port-Joli : Le projet de regroupement chemine

Le projet de regroupement entre les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnaies franchit une nouvelle étape cruciale. L’étude entamée depuis plusieurs mois touche à sa fin, alors que les derniers chiffres pour l’année 2025 ont été transmis au ministère des Affaires municipales. Ces données serviront à calculer le budget de l’an 1, dans l’éventualité où les trois localités décideraient d’unir leurs forces.

Parmi les éléments clés analysés, on retrouve notamment l’impact d’une taxation uniformisée pour l’ensemble des municipalités participantes. Ces données seront d’abord présentées aux conseils municipaux, avant d’être soumises à la population de chacune des municipalités, possiblement à l’automne 2025 ou au début de l’année 2026.

« Le dossier de regroupement avance, et on arrive bientôt à l’étape où il faut présenter clairement les projections et les options aux citoyens », indique, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli.