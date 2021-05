Saint-Jean-Port-Joli : Une chaîne de bonté fait boule de neige

Les aînés de la Coopérative d’habitation L’Accueil de Saint-Jean-Port-Joli — Résidence l’Oasis, en partenariat avec l’organisme Valorizaction, confectionnaient des tabliers et les offraient en échange d’un engagement à poser un geste de bonté envers une autre personne ou une action positive. Cela pouvait se traduire par un service, une petite attention, un cadeau, etc.

L’an passé, les résidents de 75 à 102 ans s’étaient inscrits au Concours intergénérations Québec et avaient eu le bonheur d’être finalistes. Cette fois, avec « Mission possible ! » et leurs tabliers, ils ont remporté le premier prix de la catégorie « Activité ludique et manuelle ».