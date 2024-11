Saint-Jean-Port-Joli : Une nouvelle politique contre la violence et le harcèlement au travail

Puisqu’au Québec toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de travail qui protège sa santé, sa sécurité et sa dignité, la Loi sur les normes du travail impose aux employeurs d’adopter et de rendre accessible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, y compris celles à caractère sexuel. Même si la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli possédait déjà ce type de politique depuis le 8 janvier 2019, elle vient d’en adopter une autre, plus complète, en raison d’une nouvelle loi du palier provincial.

Cette mise à jour a été rendue nécessaire à la suite de l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail qui est en vigueur au Québec depuis le 27 mars 2024.

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a donc récemment abrogé la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, et a adopté la Politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d’incivilité au travail.

L’administration portjolienne s’est ainsi engagée à adopter des comportements proactifs et préventifs face aux situations de harcèlement, de violence ou d’incivilité, tout en responsabilisant l’ensemble de l’organisation. En conséquence, elle ne tolérera ni n’admettra aucune forme de harcèlement, de violence ou d’incivilité dans son milieu de travail, et chaque membre de l’organisation aura un rôle à jouer pour maintenir un environnement de travail sain.

En somme, cette politique régit les relations entre collègues de travail, entre supérieurs, entre cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre les employés et les élus, entre les employés et les fournisseurs, ainsi que celles entre les employés et tout autre tiers. Elle s’applique également aux conduites pouvant survenir dans le cadre du travail, y compris les lieux de télétravail, lors de formations, de réunions ou de déplacement, ou à l’occasion d’événements sociaux reliés au travail, comme des partys de Noël ou des dîners d’équipe.

Consommation d’alcool

Dans cette nouvelle politique adoptée visant à assurer un lieu de travail adéquat et sain pour ses employés, la consommation d’alcool est même régentée. « Toutes les personnes visées par la politique doivent adopter une conduite dépourvue de harcèlement, d’incivilité ou de violence, ce qui veut dire notamment adopter une conduite professionnelle lors des événements sociaux reliés au travail, ce qui implique particulièrement une consommation modérée d’alcool lorsque cela est permis par l’employeur », peut-on lire dans le document officiel de la Municipalité.

Contacté par Le Placoteux sur l’adoption de cette nouvelle politique, le maire de l’endroit, Normand Caron, s’est dit satisfait du travail accompli. « Nous avons eu l’aide de la Fédération des municipalités du Québec pour élaborer cette politique, et je suis très fier du résultat. Chaque employé a le droit de travailler dans un milieu sain, où il se sent en sécurité, et c’est le cas chez nous. »