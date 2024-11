Un mois d’octobre difficile pour les équipes de hockey des Phénix

Le mois d’octobre n’aura pas été une balade dans le parc pour les équipes M15 et M18 des Phénix de l’École polyvalente La Pocatière, puisque sur neuf parties, les Phénix n’en ont remporté que deux.

Il faut toutefois admettre qu’il s’agit de la première saison pour les deux équipes pocatoises au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), section Québec et Chaudière-Appalaches. Ainsi, en quatre parties, les Phénix M18 ont perdu toutes leurs rencontres, soit 5-2 contre Saint-Georges, 6-1 contre la Camaradière, 10-3 face à Veilleux, et 6-0 contre le Collège des Compagnons. L’équipe est actuellement en dernière position sur 13 formations, avec un cumul de six points.

Pour le M15, les Phénix ont perdu 8-0 face à de la Seigneurie, 7-3 contre Saint-Georges, 5-0 face à Veilleux, et on remporté deux victoires, soit 4-3 contre Samuel-De Champlain, et 4-1 face à Mont-Joli. L’équipe est quant à elle en 11e position sur quinze équipes avec 15 points cumulés.

Rappelons que le programme de hockey de l’École polyvalente La Pocatière offre des entraînements sur glace de trois heures à trois heures et demie par semaine pour les équipes M18 et M15, et de deux heures pour le volet développement réservé aux plus jeunes. De la préparation physique hors glace est également à l’horaire des élèves. Les entraînements se tiennent sur l’heure du midi, et après les cours.