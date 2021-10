Saint-Omer : Le maire démissionnaire et la mairesse suppléante s’affrontent

Élu à la mairie une première fois en novembre 2019, Lauréat Fortin a quitté ses fonctions en juin dernier « pour divergences d’opinions » avec une partie du conseil municipal et la directrice générale de la Municipalité. Retraité, mais jadis entrepreneur dans la région de Montréal en planification commerciale et marketing, il indique qu’il a profité des derniers mois pour se constituer une nouvelle équipe de cinq candidats qui aspirent à devenir conseillers et qui ont été sélectionnés en fonction de leurs expertises.