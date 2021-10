Vaccination obligatoire en santé : Report de l’échéancier au 15 novembre

« Il y avait trop de conséquences pour le réseau en mettant cette décision en branle le 15 octobre. Cette décision peut être frustrante et choquante pour les utilisateurs du réseau et les travailleurs vaccinés, mais je veux être très clair, on veut appliquer la vaccination obligatoire, mais pas aux dépens de notre capacité à soigner les citoyens », a dit Christian Dubé.