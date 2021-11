Saint-Pacôme : La nouvelle mairesse veut travailler sur la stabilité

En 10 ans, Saint-Pacôme a vu défiler quatre maires ou mairesses, davantage de directeurs généraux et près d’une trentaine de conseillers municipaux différents. Forte de son élection avec l’entièreté de son équipe, la nouvelle mairesse Louise Chamberland entend travailler à la recherche d’une stabilité pour sa municipalité.

Louise Chamberland est une native de Saint-Pacôme. Retraitée de l’enseignement, elle s’est impliquée au sein de nombreux comités au fil des ans qui ont tous contribué de manière positive au développement de sa municipalité. Contrairement à d’autres, elle n’adhère pas aux discours pessimistes et à l’image négative qu’il semble émaner de sa communauté depuis quelques années.

« Il y a eu des échecs, c’est sûr, et c’est triste, mais on ne peut pas s’asseoir continuellement dans un coin et pleurer parce que ça n’a pas fonctionné. La vie continue », dit-elle.

La mairesse souhaite d’ailleurs mettre l’accent sur ce qui fonctionne bien et sur ce que la Municipalité peut contribuer à entretenir ou à mettre en valeur. Elle cite à ce chapitre le belvédère de la croix qui offre une des plus belles vues de la région sur le fleuve et la plaine kamouraskoise, le Club de golf qui jouit d’un site exceptionnel et qui a bénéficié d’importants investissements ces derniers mois afin d’améliorer son parcours, la Société du roman policier qui décernera son 20e prix l’an prochain et les Jardins du clocher qui promettent de mettre en place un lieu de rassemblement communautaire.

Il n’est donc pas surprenant d’entendre que Louise Chamberland entend travailler avec ses collègues conseillers à recréer le dynamisme communautaire qui était jadis la marque de commerce de Saint-Pacôme. Les citoyens de la municipalité ont le désir de mettre l’épaule à la roue, selon elle, il suffit d’aider à les concerter et de mieux épauler les organismes déjà en place. L’équipe de jeunes conseillers élus qui l’entoure illustre bien ce dynamisme qui cherche à se redéployer, cite-t-elle à titre d’exemple.

Stabilité

Affligée comme plusieurs autres municipalités par une succession de personnes à la direction générale, Saint-Pacôme était aussi par moment le théâtre de séances du conseil municipal particulièrement animées. Pour Louise Chamberland, ces deux éléments ne sont pas nécessairement signe d’une problématique au chapitre de la gouvernance.

« Je dirais plutôt que la mécanique n’était peut-être pas installée de manière efficace. Quand tout le monde comprend bien son rôle, les élus, la direction générale, les employés municipaux, il est possible d’évoluer dans le respect des champs de compétences de chacun et peut-être même de partager, au besoin », indique Louise Chamberland.

La nouvelle mairesse rappelle que son équipe et elle disposent déjà d’une bonne expérience en matière d’implication communautaire, ce qui devrait faciliter l’apprentissage des responsabilités qui viennent avec leur rôle d’élu. Le souhait est aussi la recherche d’une stabilité à la direction générale et l’équipe municipale en place, dans un esprit convivial où tout le monde pourra se sentir « à l’aise ».

Budget

À priori, Louise Chamberland entend poursuivre les projets déjà entamés sous l’ancien conseil municipal, plusieurs d’entre eux étant déjà très avancés. L’équipe se donne aussi une bonne année pour bien assimiler les subtilités des dossiers en cours et imposer graduellement sa couleur aux futures décisions concernant la Municipalité.