Saint-Pamphile demande une plus grande présence policière sur son territoire

Le conseil municipal de Saint-Pamphile a dernièrement voté à l’unanimité pour que la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet soit davantage présente sur son territoire, en raison notamment de l’inquiétude d’une partie des Pamphiliens concernant l’enjeu de la sécurité.

Selon les informations disponibles, c’est lors de la consultation publique du 30 mai dernier que certains citoyens ont soulevé cette problématique. On aurait ainsi constaté une augmentation de l’achalandage sur les rues et routes de la municipalité, ce qui comprend encore plus de camions lourds.

« Voilà quelques années, une étude du ministère des Transports affirmait qu’il passait 400 camions par jour dans la municipalité. Maintenant, on sait que le ratio a augmenté en raison principalement que les entreprises du secteur se sont développées », a déclaré au Placoteux Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile.

Qui plus est, la localité subirait depuis plusieurs années du vandalisme dans ses espaces publics et sur ses infrastructures de loisirs. La demande a donc été acheminée au ministère du Transport, ainsi qu’au ministère de la Sécurité publique du Québec. On est cependant toujours en attente du côté du conseil concernant cette nouvelle requête, bien que la Sûreté du Québec se soit montrée sensible aux préoccupations de la municipalité.

« La demande vise surtout une plus grande présence policière la semaine, car cela rassure la population et la sensibilise du même coup à respecter davantage les limites de vitesse », a-t-il ajouté.

Demande d’un radar polyvalent

La Municipalité de Saint-Pamphile ne s’est pas contentée de solliciter une présence policière accrue sur son territoire, mais a également demandé à la Sûreté du Québec qu’elle installe un radar permanent, dit polyvalent, dans la zone entre le rang des Moreau et le rang des Gagnon, puisque la limite de 70 km/heure pour cette artère n’est que très peu respectée. On souhaite aussi que la limite de vitesse à cet endroit soit ajustée à 50 km/h.

De plus, le conseil de Saint-Pamphile a demandé au ministère des Transports d’ajouter un feu clignotant sur la route 204, aux intersections de la route 216 et du rang Brise-culotte pour sécuriser les lieux, tout en ajoutant plus de signalisation sur la route 216 afin d’avertir les usagers qu’un arrêt obligatoire s’en vient.

« Québec ayant récemment annoncé le déploiement de 250 nouveaux radars photo, on pense qu’on pourrait bénéficier à Saint-Pamphile de ce type d’appareil », a conclu le maire.