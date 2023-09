Saint-Roch-des-Aulnaies fière de la Semaine du patrimoine 2023

Malgré plusieurs jours pluvieux, toutes les activités de la programmation de la Semaine du patrimoine ont pu avoir lieu. Heureusement, pendant qu’il pleuvait, il y avait plusieurs activités qui se déroulaient à l’intérieur.

Le comité organisateur est fier de la participation exceptionnelle qui a doublé par rapport à l’an dernier. Les gens partaient heureux des activités proposées qui ont aussi augmenté en nombre.

L’objectif de la Semaine du patrimoine est de mettre en valeur et de faire connaître et apprécier le patrimoine sous toutes ses formes. Les activités se sont tenues principalement à la Place de l’Église, en plus de quelques-unes à la Seigneurie des Aulnaies.

Le comité organisateur a proposé une dizaine d’activités dans le domaine des arts et autant dans le domaine du patrimoine. Il y avait aussi de nombreuses activités animées par des porteurs de tradition. La huitième édition de la Semaine du patrimoine sera de retour en août 2024 avec une aussi belle programmation.

Source : Comité organisateur Semaine du patrimoine