Saint-Pamphile : Le Bûcheux de tous les records

Certaines données restent encore à partager, mais les organisateurs de la 41e édition du Festival du Bûcheux sont sûrs d’une chose : 2023 a été l’année de tous les records. Devant pareille croissance, le président Denis Leblanc pense déjà à l’avenir.

Denis Leblanc et son adjointe Catherine Lemelin se sont qualifiés de « conservateurs » lorsqu’ils ont avancé le chiffre de 38 000 entrées sur trois jours, en rétrospective de la 41e édition tenue du 23 au 27 août dernier.

« C’est notre plus grosse année à vie! On a manqué de billets et de bracelets en vente sur le site, au point qu’il a fallu fouiller dans les inventaires des dernières années pour répondre à la demande », ont-ils déclaré conjointement.