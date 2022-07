Saint-Pamphile officiellement Municipalité amie des aînés

En juin dernier, la Ville de Saint-Pamphile est devenue officiellement Municipalité amie des aînés par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, et ce, pour toute la durée de son plan d’action 2022-2025.

Cette reconnaissance témoigne de la qualité de la démarche et de la mobilisation de sa communauté pour relever les défis associés au vieillissement de la population en développant une culture d’inclusion sociale des personnes aînées et en proposant des solutions durables et concrètes visant leur mieux-être. Saint-Pamphile souhaite notamment rendre les espaces publics plus attrayants et sécuritaires pour les personnes aînées, offrir du transport pour des activités ponctuelles, améliorer l’offre d’activités intergénérationnelles et plus encore.

La politique ainsi que le plan d’action sont disponibles sur le site internet saintpamphile.ca.