Saint-Pamphile : Préambule d’un futur jardin collectif

Le samedi 30 septembre dernier a eu lieu une activité conviviale de découvertes agroalimentaires. En collaboration avec L’ABC des Hauts Plateaux, une épluchette de blé d’Inde intergénérationnelle et interculturelle est devenue le prétexte pour réunir des personnes intéressées par le jardinage à la ferme Les Alpagas de Saint-Pamphile.

Ce sont donc 30 personnes qui ont découvert cette ferme, goûté à des tisanes naturelles réalisées par La Cueillette et dégusté différentes recettes réalisées à base de kale provenant de Saveurs et bourdons. L’objectif premier de cette activité était de partager le désir de développer ensemble un jardin collectif sur une section du terrain de la ferme.

En effet, toutes les étapes de la préparation de ce nouveau jardin collectif débuteront dès cet hiver avec les personnes intéressées à s’y impliquer et se poursuivront jusqu’à l’automne suivant : choix des légumes à planter, achats des graines, préparation des semis, préparation du sol, plantation, entretien du jardin et récolte. Déjà bien des idées et des techniques ont été partagées.

Il ne reste qu’à attendre le bon moment pour débuter le tout. Si vous souhaitez plus d’informations, contactez l’agente de développement de L’ÉcoRéussite, Audrey Pelletier, au 418 356-3737, poste 115, ou par courriel à audrey2014.abc@gmail.com.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux