Saint-Pamphile : Une classe verte à l’école Saint-Joseph

Le vendredi 13 octobre dernier a eu lieu l’inauguration officielle de la classe verte de l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile, en présence d’élèves et de partenaires impliqués.

Issue du plan d’action de L’ÉcoRéussite de L’Islet-Sud, l’idée d’une classe verte à Saint-Joseph s’est réalisée et est désormais disponible pour l’enseignement. Le comité de la classe verte et les élèves de l’école étaient heureux de dévoiler publiquement le fruit de leur travail.

La formule du jour était simple : expliquer la genèse du projet, mettre de l’avant toutes les personnes ayant participé au projet de près ou de loin et montrer fièrement le résultat final.

Dès mars 2022, un comité d’enseignants motivés par la classe verte a été formé et a développé l’idée en impliquant les autres enseignants et les élèves de l’école. Afin de concrétiser les plans, l’implication du milieu a été nécessaire : de la classe de persévérance en continu de l’école secondaire La Rencontre à des dons de matériaux, en passant par des heures de bénévolat et de dons en argent. Tout un milieu engagé pour la réussite éducative des jeunes s’est uni autour de ce projet.

Cette initiative a été rendue possible grâce à environ 150 heures de bénévolat, notamment grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l’habitation et de la MRC de L’Islet, en plus du soutien financier des Ambulances L’Islet-Sud, de Desjardins et de 20 autres partenaires du milieu.

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez l’agente de développement de L’ÉcoRéussite Audrey Pelletier au 418 356-3737, poste 115, ou par courriel à audrey2014.abc@gmail.com.

Rappelons que L’ÉcoRéussite est un regroupement de partenaires qui veulent agir en collaboration entre l’école, la famille et la communauté pour favoriser la réussite éducative des enfants de 0-12 an. Les actions du regroupement se développent sur le territoire de l’école Saint-Joseph.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux