Saint-Pascal célèbre la culture

À l’occasion des Journées de la culture, le comité Art et Culture de Saint-Pascal convie petits et grands à une série d’activités lors desquelles l’art, la lecture et le cinéma seront en vedette, le tout dans une ambiance festive. Les activités se tiennent les 26 et 27 septembre.

Le 26 septembre dès 19 h 30, une soirée sous le signe du partage a lieu à la Place de l’Expo. En partenariat avec le Marché aux puces de Saint-Pascal, le comité Art et Culture dévoilera ses nouvelles boîtes culturelles, installées à quatre endroits stratégiques de la ville. Ce projet citoyen invite chacun à prendre gratuitement ou à déposer livres, CD, DVD, matériel d’art, casse-tête ou jeux de société.

Le film La petite et le vieux sera projeté en plein air après cette activité. Les organisateurs invitent la population à apporter un livre pour participer à un tirage et courir la chance de gagner un prix. Maïs soufflé et breuvages seront offerts.

Le lendemain 27 septembre, le sentier de la montagne à Coton se transforme en galerie à ciel ouvert. Pour sa troisième édition, le Parcours éphémère accueille les artistes amateurs et professionnels à créer de nouvelles œuvres d’art éphémères à partir de matériaux naturels.