Le troisième cocktail dînatoire Desjardins au profit de la Fondation du Cégep de La Pocatière, qui s’est tenu au début de l’été au Club de golf Saint-Pacôme, a permis de recueillir 16 400 $ pour soutenir les étudiants dans le besoin.

« Le Cégep de La Pocatière a été pour moi un moment capital » a exprimé lors de son allocution l’honorable Daniel Dumais, invité d’honneur de l’événement. La voie était pavée pour rappeler d’excellents souvenirs de son passage au Cégep de La Pocatière, non seulement comme étudiant, mais aussi comme athlète accompli en football et en volleyball masculin. Aujourd’hui juge à la Cour supérieure du Québec, sa région natale a gardé une place de choix dans son cœur tout au long de sa brillante carrière. Il n’hésite d’ailleurs pas à clamer haut et fort que l’éducation et les services à la population dans les différentes régions du Québec sont essentiels au bien-être de tous.

Les 16 400 $ ont été amassés grâce à Desjardins, partenaire financier, aux invités présents, à la vente de billets de moitié-moitié qui a rapporté la somme de 860 $, et à d’autres dons qui ont été faits pour cette cause. L’argent enrichira le fonds créé pour venir en aide aux étudiants dans le besoin.

Parmi les actions mises en place grâce au fonds Ensemble, réalisons des rêves ! en partenariat avec le Cégep, la Fondation a été en mesure de collaborer au projet de distribution de produits d’hygiène féminine gratuits dans les campus de La Pocatière et de Montmagny pour l’année 2024-2025. Cette expérience sera sans doute prolongée pour la prochaine année.

Afin de lutter contre la précarité alimentaire, de concert avec la Direction des études – services aux étudiants et l’Association étudiante, la Fondation contribuera financièrement à la mise en place, dès cet automne, d’un projet de distribution de denrées alimentaires à travers le cégep. Il est aussi prévu de s’asseoir avec les différents intervenants du Cégep afin de bien cibler les besoins, et de mettre en place des actions concrètes afin que le passage au collégial des étudiants se passe de la meilleure façon possible ».

Création d’un nouveau fonds

Dans un tout autre registre, la Fondation a aussi procédé à l’annonce de la création d’un nouveau fonds dédié au sport d’excellence. Déjà, deux partenaires financiers — Quincaillerie Richelieu et Prolam — ont rallié ce nouveau fonds qui permettra aux quelque 170 athlètes des campus de La Pocatière et de Montmagny de bénéficier d’un soutien adapté, pour s’épanouir sans sacrifier leurs ambitions scolaires. De plus, différentes bourses seront offertes aux athlètes de toutes les disciplines sportives pratiquées dans les campus de La Pocatière et de Montmagny.

La Fondation a tenu à remercier les donateurs de cette troisième édition, qui permettent à la Fondation de bien remplir sa mission de soutenir le développement et le rayonnement du Cégep de La Pocatière en contribuant à la vitalité de la formation, et en offrant une aide favorisant la réussite sur les plans académique, parascolaire et personnel.

Source : Fondation du Cégep de La Pocatière