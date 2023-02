Saint-Pascal en appui à la persévérance scolaire

Du 13 au 17 février 2023, la Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec COSMOSS Kamouraska, prendra part à la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer ! ».

L’entourage des jeunes sera à l’honneur dans le cadre de cette campagne 2023, qui souhaite reconnaître l’apport primordial des adultes et de tout le milieu qui entourent chaque jeune dans la motivation, la résilience et la confiance en soi, et saluer leur engagement à faire de la persévérance scolaire une priorité.

En plus de signifier son appui à la cause par résolution, la Ville de Saint-Pascal hissera le drapeau des journées de la persévérance scolaire à l’avant de l’hôtel de ville et encouragera directement les jeunes à l’école via un message diffusé sur l’enseigne numérique à l’entrée de la Ville.

La Ville de Saint-Pascal est fière de ses jeunes ; tous ensemble faisons une différence dans leur parcours et valorisons leurs efforts !

Source : Ville de Saint-Pascal