Marie-Pierre Poulin nommée directrice générale de Développement PME

Le conseil d’administration de Développement PME (DPME) annonce la nomination de Marie-Pierre Poulin à titre de directrice générale. Elle succède à Daniel Voyer qui, après plus de 10 ans à la tête de l’organisation, souhaite maintenant relever de nouveaux défis.

Passionnée d’innovation, Mme Poulin intervient depuis 2011 en tant que conseillère en efficacité opérationnelle à faire croître les entreprises de la région en optimisant leurs processus et procédés manufacturiers. Toujours en mode solution, autant pour ses clients que pour son équipe, Mme Poulin a su démontrer par son implication qu’elle avait les compétences et les outils nécessaires pour mener parfaitement à bien sa future mission.

« J’ai choisi de travailler chez DPME, car je désirais apporter une aide simple, concrète, efficace et personnalisée au plus grand nombre possible d’entreprises manufacturières et ainsi contribuer au dynamisme économique de la région. C’est un secteur qui fait partie de l’ADN dans lequel j’ai grandi et qui me passionne depuis toujours. Je suis heureuse de saisir cette opportunité et de pouvoir compter sur des collègues d’expérience, engagés et qui sauront m’épauler dans cette aventure », a déclaré la nouvelle directrice générale, qui a intégré ses nouvelles fonctions le 7 février 2023.

« Le conseil d’administration et moi sommes enthousiastes de travailler en étroite collaboration avec Marie-Pierre. Elle est non seulement un pilier de l’équipe DPME depuis longtemps, mais elle croit profondément en la mission et aux valeurs de l’organisme. Nous sommes heureux de pouvoir l’appuyer avec son équipe alors qu’elle assurera le développement de DPME avec son énergie et sa couleur bien à elle », a affirmé Dominique Nadeau, présidente du conseil d’administration.

M. Voyer porte maintenant le titre de directeur général sortant jusqu’à son départ le 31 mars 2023. En date d’aujourd’hui, Mme Poulin est la première femme à assurer la direction générale de l’organisation.

Développement PME (DPME) est une organisation sans but lucratif qui contribue à l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en travaillant au développement d’entreprises à valeur ajoutée. Partenaire de la croissance des PME, ici comme à l’international, DPME apporte des solutions aux défis des entreprises manufacturières en efficacité opérationnelle, en innovation et en développement de marchés. Pour en savoir davantage sur l’organisation, les services-conseils offerts et la programmation d’activités, rendez-vous au www.dpme.ca.

Source : Développement PME