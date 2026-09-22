Saint-Pascal et Saint-Germain : C’est le temps de la capitation

La Campagne de la capitation bat son plein. Comme chaque automne, l’Église sollicite la générosité de la population afin de pouvoir poursuivre sa mission.

L’information sur la manière de contribuer sera distribuée par la poste. La capitation est au coût minimal de 60 $ par personne majeure, et les dons supplémentaires sont accueillis avec gratitude.

Comme tout bâtiment, l’église a besoin d’entretien régulier. Cette année, deux moteurs pour le système de chauffage ont été remplacés. L’orgue requiert aussi des travaux importants, comme l’a recommandé la compagnie Casavant après vérification. Des travaux pour les paratonnerres seront réalisés dans la prochaine année. À ces travaux s’ajoute l’entretien régulier des cimetières.

Des bénévoles sillonneront les municipalités de Saint-Germain et de Saint-Pascal pour recueillir les dons dans la semaine du 11 octobre. « Accueillons-les avec gentillesse, et soyons fiers d’appartenir à la communauté chrétienne de Saint-Pascal et Saint-Germain. Un grand merci pour votre soutien. Un grand merci à tous les bénévoles », a exprimé la Fabrique par voie de communiqué.

Source : Le conseil de Fabrique de Saint-Pascal et Saint-Germain