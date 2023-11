Saint-Pascal : La Place de l’Expo accueille cette année le Marché de Noël

En partenariat avec la Société d’agriculture du comté de Kamouraska, le Marché de Noël de Saint-Pascal investira cette année La Place de l’Expo. Samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10 h à 17 h, il sera possible de compléter ses emplettes de Noël dans une toute nouvelle ambiance avec une cinquantaine d’exposants locaux, répartis sur les deux étages de l’ancien bâtiment de l’Expo agricole.

Bistro gourmand, ambiance festive, musique à l’avenant, propositions extérieures : tout y sera. Quelque 35 kiosques (en formule simple et duo) aux propositions diversifiées occuperont l’espace : le rez-de-chaussée de la Place de l’Expo accueillera principalement les exposants du domaine de l’agroalimentaire (producteurs et transformateurs), alors que les artistes et artisans occuperont l’espace de l’Atelier des Savoirs Desjardins. Pour combler les fringales en cours de magasinage, Au Cabouron et Johnny Moutarde déploieront leurs talents culinaires, s’assurant que personne n’ait l’estomac dans les talons.

Après le succès du Marché l’an dernier, Solange Morneau, mairesse, est on ne peut plus enthousiaste que l’événement investisse la Place de l’Expo. « Notre Marché de Noël est couru depuis des années. L’an dernier, on a marqué un grand coup avec plusieurs nouveautés. Cette année, j’ai très hâte de voir tout ça se déployer dans la Place de l’Expo. Je suis ravie qu’on y explore toutes sortes de possibilités pour l’habiter et l’animer. »

En effet, le site a fait ses preuves depuis son ouverture en juin en accueillant le Marché public de Saint-Pascal tous les dimanches jusqu’à tout récemment. L’ancien bâtiment de l’Expo agricole, un lieu emblématique pour la Ville, constitue donc un très bel écrin pour recevoir le Marché de Noël et représenter la richesse de la communauté kamouraskoise.

Pour tout savoir sur le Marché de Noël 2023, on peut consulter les pages Facebook du Marché de l’Expo et de la Ville de Saint-Pascal.

Source : Ville de Saint-Pascal