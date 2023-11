Prix Synergie pour l’innovation : Des employés de Solutions Novika récompensés

Le Cégep de La Pocatière et son centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Solutions Novika sont fiers de l’obtention du Prix Synergie pour l’innovation, décerné à MM. Guillaume Caron, Léo Charest et Dominic Lanteigne, tous trois membres de l’équipe de Solutions Novika.

Le prix souligne la qualité et les retombées de la collaboration entre l’entreprise québécoise SBI International, fabricant de poêles, foyers et fournaises, et l’équipe composée de Guillaume Caron, coordonnateur de l’équipe de physique appliquée chez Solutions Novika et responsable de projets, ainsi que de messieurs Léo Charest et Dominic Lanteigne, tous deux ingénieurs en mécanique. Accordé chaque année par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ce prix reconnaît les collaborations qui sont des modèles de partenariat efficace entre des organismes partenaires et des universités ou des collèges.

Collaboration ingénieuse

À Ottawa, aux côtés du partenaire SBI International, MM. Caron, Charest et Lanteigne ont reçu le Prix Synergie le 1er novembre dernier. Au cours des dix dernières années, leur collaboration a engendré plusieurs améliorations notables aux produits de l’entreprise centenaire, mais elle a surtout donné naissance à un système innovant d’autorégulation de la combustion qui améliore les performances environnementales des appareils de chauffage, conformément aux normes américaines de réduction des émissions de particules fines dues à la combustion de bois.

Les technologies développées en collaboration avec Novika ont permis à SBI de respecter ces normes dans les délais serrés imposés par l’agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA). À défaut d’y parvenir, l’entreprise aurait dû suspendre la commercialisation de ses produits en Amérique du Nord. En parallèle, Solutions Novika a implanté dans ses locaux un laboratoire d’analyse de la combustion, où un groupe de spécialistes, étudiants collégiaux et enseignants du cégep de La Pocatière ont participé activement à la recherche appliquée.

« C’est une très grande fierté de voir à nouveau le prix Synergie pour l’innovation — Collèges remis à un membre de notre équipe. Novika est le seul groupe de recherche canadien à s’être mérité plus d’une fois ce prix qui est la plus haute distinction au pays pour la recherche collégiale. Cette reconnaissance exceptionnelle confirme à nouveau la grande pertinence, pour les entreprises québécoises, de la recherche menée depuis 40 ans à La Pocatière », s’est réjouie Lorraine Blais, directrice générale de Solutions Novika.